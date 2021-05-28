Kahramanmaraş'ta havaya rastgele ateş ettiği öne sürülen zanlı yakalandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde silahla havaya rastgele ateş ederek dolaştığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.
Mağralı Mahallesi'nde bir otomobilden seyir halindeyken havaya ateş edildiği ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
İbrahim K'nin (26) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobilden ateş edildiğini belirleyen ekipler, şüphelinin Yörükselim Mahallesi'nde olduğunu belirledi.
Şüpheli, özel harekat ekiplerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonla saklandığı evin bahçesinde yakalandı.
Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
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