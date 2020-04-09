Kahramanmaraş'ta hayvan barınakları dezenfekte edildi - Son Dakika

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Kahramanmaraş'ta hayvan barınakları dezenfekte edildi
6 saat önce
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hayvan barınaklarını dezenfekte etti.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hayvan barınaklarını dezenfekte etti.
Çalışma, Mahalle ve Tarım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütüldü.
Ekipler, bakım, tedavi, rehabilitasyon hizmetlerinin yanı sıra tel örgüleri, yem kaplarını, yuvaları ve barınakları ilaçlayarak dezenfekte etti.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 11:06 Kaynak: AA
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