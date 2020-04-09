Kahramanmaraş'ta hayvan barınakları dezenfekte edildi - Son Dakika

Ekipler, bakım, tedavi, rehabilitasyon hizmetlerinin yanı sıra tel örgüleri, yem kaplarını, yuvaları ve barınakları ilaçlayarak dezenfekte etti.

Çalışma, Mahalle ve Tarım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütüldü.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hayvan barınaklarını dezenfekte etti.

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