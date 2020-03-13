Kahramanmaraş'ta hayvan borsaları şap hastalığına karşı kapatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta hayvan borsaları şap hastalığına karşı kapatıldı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta hayvan borsaları şap hastalığına karşı kapatıldı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın 3 ilçesindeki hayvan borsası ile diğer ilçelerdeki ruhsatsız hayvan pazarları, çevre illerdeki bazı hayvanlarda şap hastalığı tespit edilmesi üzerine koruyucu amaçlı geçici süreyle kapatıldı.

Kahramanmaraş'ta hayvan borsaları şap hastalığına karşı kapatıldı, System.String[]

Kahramanmaraş'ın 3 ilçesindeki hayvan borsası ile diğer ilçelerdeki ruhsatsız hayvan pazarları, çevre illerdeki bazı hayvanlarda şap hastalığı tespit edilmesi üzerine koruyucu amaçlı geçici süreyle kapatıldı.


Kahramanmaraş Hayvan Sağlığı Komisyonu, çevre illerde görülen şap hastalığı nedeniyle Elbistan, Göksun ve Onikişubat ilçelerindeki hayvan borsaları ile diğer ilçelerdeki ruhsatsız hayvan pazarlarının tedbir amaçlı olarak kapatılmasını kararlaştırdı. Geçici süreyle kapatılan hayvan borsalarına hastalıklı hayvanların diğerlerine de hastalık bulaştırma riski nedeniyle hayvan giriş ve çıkışına izin verilmiyor.


Konuyla ilgili İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyon kararında, Kahramanmaraş çevresindeki 6 ilde şap hastalığı çıktığı, hastalığın çok hızlı bir şekilde yayılma özelliğine sahip olması ve hastalığın Kahramanmaraş'taki hayvan varlığına sirayet etme ihtimalinin çok yüksek derecede olması nedeniyle Elbistan, Göksun ve Onikşubat ilçelerindeki hayvan borsaları ile diğer ilçelerdeki ruhsatsız hayvan satış yerlerinin ikinci bir karara kadar kapatıldığı belirtildi.


Öte yandan, Elbistan'da şap hastalığına karşı başlatılan şap aşısı kampanyası çerçevesinde hayvanların yüzde 50'sinden fazlasının aşılandığı ve aşılama işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Onikişubat, Elbistan, Göksun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ivanka Trump ile aynı karede yer alan Avustralyalı Bakan koronavirüse yakalandı
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle acil durum ilan edildi Erdoğan, Merkel ve Macron'un katılımıyla İstanbul'da düzenlenecek liderler zirvesine koronavirüs önlemi Kosova'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Son Dakika Haberleri
23:38 Afrika'da koronavirüs vakaları ve önlemleri artıyor
23:34 Erzincan TSO Başkanı Tanoğlu: "Kovid-19 fırsatçıları ifşa edilecek"
23:34 Meteorolojiden soğuk ve yağışlı hava uyarısı
23:26 Gazze'de koronavirüs nedeniyle 2 bin 667 kişi karantinada
23:22 Anadolu Üniversitesinin açıköğretim sınavlarında erteleme yok

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 23:41:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kahramanmaraş'ta hayvan borsaları şap hastalığına karşı kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]