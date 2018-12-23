Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Hayvan Hırsızlığı İddiası

Kahramanmaraş'ta Hayvan Hırsızlığı İddiası

3 saat önce

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde hayvan hırsızlığı yaptığı iddia edilen 2 kişi yakalandı.

Kahramanmaraş'ta Hayvan Hırsızlığı İddiası, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde hayvan hırsızlığı yaptığı iddia edilen 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgilere göre, İlçeye bağlı Uzunsöğüt Mahallesi'nde yaşayan Mehri Aslan, 5 keçisinin çalındığı fark edince jandarma ekiplerine ihbarda bulundu.

Jandarma ekipleri, çalınan keçileri bulmak için çalışma başlattı.

Ekipler olayla ilgili yaptıkları çalışmada, daha önce de hırsızlık suçundan sabıkası bulunan S.Z. ve M.A'yı gözaltına aldı.

İfadelerinde suçlarını kabul eden iki şüpheli, keçileri kent merkezinde B.U. isimli kişiye sattıkları söyledi.

Jandarma ekipleri çalınan keçileri bularak sahibine teslim etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 06:15 Kaynak: AA

Türkoğlu, Jandarma, Kahramanmaraş, Güncel
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