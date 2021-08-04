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Kahramanmaraş'ta hedef 1 milyar dolarlık tekstil ihracatı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta hedef 1 milyar dolarlık tekstil ihracatı

04.08.2021 13:13

Türk tekstil sektörünün öncü kentlerinden Kahramanmaraş, geçen yıl gerçekleştirdiği 580 milyon dolarlık tekstil ihracatı rakamını 1 milyar dolara taşımayı hedefliyor.

Türk tekstil sektörünün öncü kentlerinden Kahramanmaraş, geçen yıl gerçekleştirdiği 580 milyon dolarlık tekstil ihracatı rakamını 1 milyar dolara taşımayı hedefliyor.

Türkiye'deki iplik üretiminin yüzde 36'sı, örgü ve dokuma üretiminin de yüzde 15'inin gerçekleştirildiği kentte, geçen yıl 134 ülkeye tekstil ürünleri ihraç edilerek 580 milyon dolar döviz girdisi sağlandı. Normalleşmeyle birlikte Kovid-19'un hasarlarını telafi etmeye başlayan sektör, bu yılın ilk yarısındaki performansıyla da dikkati çekti.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Şahin Balcıoğlu, AA muhabirine, şehrin tekstilde ülkeye önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Sektörün yılın 7 ayında ihracatta önemli aşamalar kaydettiğini anlatan Balcıoğlu, söz konusu dönemde, tekstil ve ham maddeleri, hazır giyim ve konfeksiyon alanında 523 milyon dolarlık dış satım yapıldığını vurguladı.

Tekstil ve konfeksiyon ihracatında Türkiye'nin lokomotif kentleri arasında yer aldıklarını aktaran Balcıoğlu, şöyle devam etti:

"Kahramanmaraş tekstil ve konfeksiyon ihracatında Türkiye'de 4. sırada. Belki birinci sırayı İstanbul'un elinden alamayız ama ikinci ve üçüncü sıralara çıkmayı arzu ediyoruz. Yıl sonunda bunu yakalarız diye gayret ediyoruz. 2021 yılının hedefi tekstilde 1 milyar dolar. Kahramanmaraş'ın toplam ihracatında da 1,5 milyar doları hedefliyoruz. Bunun 1 milyar dolarının tekstilden, 300 milyon dolarının metal mutfak eşyasından, kalan bölümünün de diğer sektörlerden gerçekleşmesini öngörüyoruz. Bu uçuk veya ütopik bir rakam değil. Gayet doğru ve yerinde bir rakam olarak düşünüyoruz."

Balcıoğlu, çok sayıda ülkeye ürün gönderdiklerini, yeni pazarlara Dominik Cumhuriyeti, Myanmar, Gine ve Malta'yı da eklediklerini dile getirdi.

"Tekstilde önemli bir büyüme öngörüyoruz"

Kipaş Tekstil Genel Müdürü Halit Gümüşer de Türkiye'nin tekstil sektöründe dünyada önemli bir marka olduğuna dikkati çekti.

Üreticilerin sektördeki yenilikleri takip ettiğini, bunun da ihracattaki rakamlara olumlu yansıdığını ifade eden Gümüşer, "Kahramanmaraş Türkiye'de tekstil üretim üssü olarak çok önemli bir yere sahip. Özellikle ara mal, iplik ve dokuma anlamında çok büyük firmaların tedarikçisi konumunda. Biz Kahramanmaraş'ın, Türkiye ve Avrupa'nın en büyük firması olmamızdan dolayı tekstilde önemli bir büyüme öngörüyoruz." diye konuştu.

Gümüşer, dünyada modanın belirlenmesinde Kahramanmaraş'ta üretilen kumaşların önemli yere sahip olduğuna işaret etti.

Kahramanmaraş'ta hedef 1 milyar dolarlık tekstil ihracatı
Kahramanmaraş'ta hedef 1 milyar dolarlık tekstil ihracatı
Kahramanmaraş'ta hedef 1 milyar dolarlık tekstil ihracatı
Kahramanmaraş'ta hedef 1 milyar dolarlık tekstil ihracatı

Kahramanmaraş, Türkiye, dolar, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kahramanmaraş'ta hedef 1 milyar dolarlık tekstil ihracatı - Son Dakika Ekonomi


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