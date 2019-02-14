Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Hekimlere Adli Bilirkişi Kursu

Kahramanmaraş'ta Hekimlere Adli Bilirkişi Kursu

1 saat önce

Kahramanmaraş Tabip Odası'nda hekimlere yönelik 4 gün sürecek Adli Bilirkişilik kursu başladı.

Kahramanmaraş'ta Hekimlere Adli Bilirkişi Kursu, System.String[]
Kahramanmaraş Tabip Odası'nda hekimlere yönelik 4 gün sürecek Adli Bilirkişilik kursu başladı.

Kamu Hastaneleri, Aile Sağlığı Merkezleri ve özel hastanelerde görev yapan ve meslekte 5 yılını doldurmuş hekimler arasından alınan başvurular doğrultusunda başlayan ve Adli Bilirkişilik Eğitimi, 14-17 Şubat 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Eğitim, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından verilecek.

Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanı Harun Çetin, "Hekimlerimizin bu konudaki eksikliğini, tabip odası olarak sertifikalı hekimlerimizin hukuki konularda bilirkişilik yapması, hem de kendilerine yararlı hukuki bilgileri kullanmaları, hayatta karşılaşılan sorunları atlatmak ve eksiklerimizi gidermek için yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde 4 gün sürecek eğitimi bugün başlattık" dedi.

Dekan Ömer Özkan ise "Kahramanmaraş Tabip Odasında doktor arkadaşlarımızla 4 gün bilirkişi eğitimi yapacağız. Adalet Bakanlığı bu konuda bilirkişilik yapabilecek kişilerin eğitime tabi olması gerektiğini bildirdiği için bizlerde bugün buradayız" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:30 Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Güncel
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