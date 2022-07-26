Kahramanmaraş'ta helikopter destekli trafik denetimi - Son Dakika
Üye Girişi

Kahramanmaraş'ta helikopter destekli trafik denetimi

26.07.2022 14:19
Kahramanmaraş'ta helikopter destekli trafik denetimi

Kahramanmaraş'ta, güvenlik güçlerince helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş'ta, güvenlik güçlerince helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Adana Jandarma Bölge Komutanlığı tarafından tahsis edilen helikopterle, Kahramanmaraş- Kayseri ve Andırın- Göksun kara yolunda havadan denetim yapıldı.

Uygulamada, 107 araç kontrol edildi, tehlikeli şerit değiştirme, hatalı sollama ve yakın takip yapan, yasak bölgelerde aracını park eden sürücüler tespit edildi.

Kural ihlali yaptığı belirlenen ve uygulama noktalarında durdurulan 39 araç sürücüsüne idari para cezası kesildi.

Öte yandan denetime katılan ekipler, sorumluluk sahasında güvenliğinden sorumlu oldukları ormanlık alanlarda da incelemelerde bulundu.

Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Fatih Damatlar, gazetecilere yaptığı açıklamada, trafik güvenliğinin önemine işaret ederek, trafik kazalarında meydana gelen kayıpların telafisinin imkansız olduğunu söyledi.

Meydana gelen kazaların bazılarının ölümle sonuçlandığını dile getiren Damatlar, şöyle konuştu:

"Trafik kazalarında meydana gelebilecek kayıpları önlemek için vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi ve denetimlere ağırlık verilmesi gerekiyor. Güvenlik güçlerimiz trafik denetimlerini sürdürüyor. Vatandaşlarımızın da trafik kurallarına azami şekilde dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü ufak bir hata can ve mal kayıplarına yol açıyor. Bugünlerde yangın sezonunun içerisindeyiz. Dikkatli olmalıyız. Vatandaşlarımızın piknik yerlerinde kendilerine izin verilen alanlarda titiz davranması gerekiyor. Çevreye yanıcı bir şey atmaması gerekiyor. Bozulan çevre tekrardan yerine gelmiyor. Bu duyarlılıklar için bu etkinliği düzenledik."

Denetimlere, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Binbaşı Lütfü Gür, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Astsubay Kıdemli Başçavuş Levent Özbek ile İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürü Kerim Anıt katıldı.

YORUMLAR
500
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu Jandarmadan uyuşturucu operasyonu Orman arazisinde kenevir yetiştirirken yakalandı Orman arazisinde kenevir yetiştirirken yakalandı
Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Jandarma, Kayseri, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta helikopter destekli trafik denetimi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:30 Türkiye dünyayı bir dertten daha kurtardı! Rusya'dan "Ortak Tahıl Koordinasyon Merkezi" duyurusu
14:25 Galatasaray, Avusturya'ya gitti! 11 isim kadroda yer almadı
14:15 Avrupa'da doğal gaz fiyatları fırladı! Rusya sevkiyatın yarıya düşeceğini açıklamıştı
14:10 Cristiano Ronaldo'nun geleceği şekilleniyor! Yeni sezonda kadronun önemli bir parçası olacak
13:58 Afrika ülkesi Zimbabve enflasyonla mücadele için altın para çıkardı
13:57 Yol ortasında çırılçıplak duran adam, görüntülendiğini fark edince panikledi
13:56 Uzun namlulu silah ve kılıçla verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşan kişi gözaltına alınıp serbest bırakıldı
13:34 Usta oyuncu İlyas Salman: Gerçekten Tanrı varsa beni cehenneme göndermez
13:33 Bodrumspor, Adem Llajic için transfer girişimlerine başladı
13:30 Genç kadın, eski sevgilisi tarafından vurularak öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2022 14:41:17. #1.11#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta helikopter destekli trafik denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement