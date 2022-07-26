Kahramanmaraş'ta helikopter destekli trafik denetimi

Kahramanmaraş'ta, güvenlik güçlerince helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Adana Jandarma Bölge Komutanlığı tarafından tahsis edilen helikopterle, Kahramanmaraş- Kayseri ve Andırın- Göksun kara yolunda havadan denetim yapıldı.

Uygulamada, 107 araç kontrol edildi, tehlikeli şerit değiştirme, hatalı sollama ve yakın takip yapan, yasak bölgelerde aracını park eden sürücüler tespit edildi.

Kural ihlali yaptığı belirlenen ve uygulama noktalarında durdurulan 39 araç sürücüsüne idari para cezası kesildi.

Öte yandan denetime katılan ekipler, sorumluluk sahasında güvenliğinden sorumlu oldukları ormanlık alanlarda da incelemelerde bulundu.

Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Fatih Damatlar, gazetecilere yaptığı açıklamada, trafik güvenliğinin önemine işaret ederek, trafik kazalarında meydana gelen kayıpların telafisinin imkansız olduğunu söyledi.

Meydana gelen kazaların bazılarının ölümle sonuçlandığını dile getiren Damatlar, şöyle konuştu:

"Trafik kazalarında meydana gelebilecek kayıpları önlemek için vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi ve denetimlere ağırlık verilmesi gerekiyor. Güvenlik güçlerimiz trafik denetimlerini sürdürüyor. Vatandaşlarımızın da trafik kurallarına azami şekilde dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü ufak bir hata can ve mal kayıplarına yol açıyor. Bugünlerde yangın sezonunun içerisindeyiz. Dikkatli olmalıyız. Vatandaşlarımızın piknik yerlerinde kendilerine izin verilen alanlarda titiz davranması gerekiyor. Çevreye yanıcı bir şey atmaması gerekiyor. Bozulan çevre tekrardan yerine gelmiyor. Bu duyarlılıklar için bu etkinliği düzenledik."

Denetimlere, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Binbaşı Lütfü Gür, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Astsubay Kıdemli Başçavuş Levent Özbek ile İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürü Kerim Anıt katıldı.