Kahramanmaraş'ta helikopter ile havadan trafik denetimi - Son Dakika

Gaziantep , Kahramanmaraş Devlet Karayolu, Pazarcık ve Türkoğlu Devlet Karayolunda Kurban Bayramı trafik tedbirleri kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü personeli trafik denetimi yaptı. Helikopter destekli yapılan denetimin trafik kazalarının önlenmesi için yapıldığı öğrenildi. Uygulamada sürücüler genel trafik kurallarında bilgilendirme yapıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş 'ta trafik kazalarının önlenmesi için helikopter ile havadan trafik denetimi yapıldı.

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