Kahramanmaraş'ta hemzemin geçitte trene çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta hemzemin geçitte trene çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı

20.03.2022 16:42
Kahramanmaraş'ta hemzemin geçitte trene çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde hemzemin geçitte hareket halindeki trene çarpan kamyondaki iki kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde hemzemin geçitte hareket halindeki trene çarpan kamyondaki iki kişi yaralandı.

Mesut O. yönetimindeki 46 ACA 293 plakalı hayvan taşıyan kamyonet, Fatih Mahallesi kontrolsüz hemzemin geçitte duramayarak Malatya istikametinden gelen hareket halindeki trenle çarpıştı.

Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Mesut O. ve Erhan O, 112 Acil Servis ekiplerince Türkoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle demir yolu ulaşıma kapandı.

Kahramanmaraş'ta hemzemin geçitte trene çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ta hemzemin geçitte trene çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ta hemzemin geçitte trene çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ta hemzemin geçitte trene çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı

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Kahramanmaraş, Kamyonet, Malatya, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta hemzemin geçitte trene çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta hemzemin geçitte trene çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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