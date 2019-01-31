Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Heyelan Nedeniyle 3 Ev Boşaltılıyor

Kahramanmaraş'ta Heyelan Nedeniyle 3 Ev Boşaltılıyor

1 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'ta kent merkezinde aşırı yağıştan oluşan heyelan nedeniyle belediye ekipleri, riskli konumda olan 3 evin boşaltılmasına karar verdi.

Kahramanmaraş'ta Heyelan Nedeniyle 3 Ev Boşaltılıyor, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ta kent merkezinde aşırı yağıştan oluşan heyelan nedeniyle belediye ekipleri, riskli konumda olan 3 evin boşaltılmasına karar verdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Şekerdere Caddesi'nde yol kenarında daha önce meydana gelen küçük çaplı heyelanlar nedeniyle önlem almak amacıyla duvar inşasına başladı. İnşa devam ederken akşam saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle aynı bölgede tekrar heyelan meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, Fen İşleri Daire Başkanı Onur Erdi de olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

İnceleme sırasında bazı mahalle sakinleri evlerinde kayma riski olduğunu söyledi. Yapılan tetkiklerde sokaktaki 3 evin risk altında olduğu belirlenerek boşaltılmasına karar verildi. Onur Erdi, bölgede 6 aydır heyelanlar yaşandığını belirterek, "Heyelanlar nedeniyle istinat duvarı yapma kararı aldık. Bunun gerçekleştirmek için çalışma yapıyoruz ama 6 aydır devam eden akmalar ve yoğun yağışlar sebebiyle zemin sularının artışıyla birlikte akmalar devam ettiği için vatandaşları 3-4 gün başka yerde misafir edeceğiz. İstinat duvarı çalışmamızdan sonra kaya örgülü duvar yaparak vatandaşların güvenliğini sağlayacağız inşallah" diye konuştu. - Kahramanmaraş

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:17 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sivasspor, Özer Hurmacı'yı Transfer Etti Fed'in Faizi Serbest Bırakması Sonrası Dolar Bugün 5,19'a Kadar Geriledi

Mahkeme, Damadına WhatsApp Üzerinden Hakaret Eden Kayınvalideye Ceza Vermedi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Iğdır'da Cumhur İttifakı'nın Adayının Destekleneceğini Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 23:59:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Heyelan Nedeniyle 3 Ev Boşaltılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]