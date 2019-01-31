Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Heyelan Riski Nedeniyle 3 Ev Boşaltıldı

Kahramanmaraş'ta Heyelan Riski Nedeniyle 3 Ev Boşaltıldı

49 dakika önce

Kahramanmaraş'ta toprak kayması nedeniyle yıkılma tehlikesi bulunan 3 ev boşaltıldı.

Kahramanmaraş'ta toprak kayması nedeniyle yıkılma tehlikesi bulunan 3 ev boşaltıldı.

Kentte etkili olan yağışların ardından Yusuflar Mahallesi Şekerdere Caddesi'nin üst kısmındaki bölgede, toprak kayması meydana geldi.

İhbar üzerine bölgede çalışma yapan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, 51. Sokak'taki risk altında olan 3 evin boşaltılmasına karar verildi.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Onur Erdi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Karamanlı Kavşağı tünel çıkışında bulunan alanda 6 aydır heyelanlar yaşandığını belirterek, "Bu nedenle Fen İşleri Daire Başkanlığı olarak buraya bir set duvarı yapma kararı aldık. Bu çalışmalar sırasında yoğun yağışların etkisiyle yine toprak kayması olunca, bölgede risk altındaki 3 evi boşaltma kararı verdik." dedi.

Yıkılma tehlikesi olan evlerden birinin sahibi Doğan Canbal ise bölgede yıllardır toprak kaymalarının yaşandığını, ancak son yağışların ardından oluşan risk nedeniyle evlerinden çıkmalarının istendiğini söyledi.

Ekipler, set duvarı çalışmalarını da durdurarak, risk altındaki 3 evin sakinlerini misafirhanelere yerleştirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:33 Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sivasspor, Özer Hurmacı'yı Transfer Etti Karısını Yerde Sürükleyen Cani Koca, Müdahale Eden 3 Kişiyi Bıçakladı

Asker Uğurlaması Felaketle Sonuçlandı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var Denizli'de Beş Ayaklı ve Altı Tırnaklı Olarak Dünyaya Gelen Kuzu, Görenleri Şaşırttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 22:22:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Heyelan Riski Nedeniyle 3 Ev Boşaltıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]