Kahramanmaraş'ta heyelan temizliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta heyelan temizliği - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta heyelan temizliği

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta aşırı yağışlardan kaynaklanan heyelan sebebiyle kapanan yollarda temizleme çalışmaları tamamladı.

Kahramanmaraş'ta heyelan temizliği, System.String[]

Kahramanmaraş'ta aşırı yağışlardan kaynaklanan heyelan sebebiyle kapanan yollarda temizleme çalışmaları tamamladı.


Büyükşehir Belediyesi yol yapım ve onarım çalışmaları kapsamında il geneli meydana gelen, ulaşımda aksaklıklara neden olan kar yığınlarını temizledi.


Onikişubat ilçesi Çokran Mahallesinde yol temizliği yapan Büyükşehir Belediyesi ekipleri aynı zamanda Dulkadiroğlu ilçesi Budaklı ve Maksutlu ile Çağlayancerit ilçesi Soğukpınar ve Kale mahallelerinde yol iyileştirme çalışmalarını da yaptı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:40 Kaynak: İHA
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