Kahramanmaraş'ta Hıdırellez Şenliği düzenlendi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Hıdırellez Şenliği düzenlendi

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Hıdırellez Şenliği yapıldı.

Kahramanmaraş'ta Hıdırellez Şenliği düzenlendi, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Hıdırellez Şenliği yapıldı.

Baharın müjdecisi kabul edilen Hıdırellez dolayısıyla ilçeye bağlı kırsal Bakış Mahallesi'nde, Malap Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince düzenlenen şenlikte, halay çekildi, yöresel oyunlar oynandı.

Şenliğe katılanlara ikram edilmek üzere kadınlar tarafından sacda yöresel kömbe yapıldı.

Bakış Mahallesi Muhtarı Hasan Eren, yaptığı açıklamada, 3 yıldır düzenledikleri Hıdırellez Şenliği'nin neşe içinde geçtiğini belirtti.

"Bizler atalarımızdan gördüğümüz geleneklerimizi yaşatmaya çalışıyoruz." diyen Eren, vatandaşlar ile kutlama yaptıklarını aktardı.

Eren, "Baharın müjdecisini kutluyoruz. İkramlarda bulunuyoruz. Herkesin emeğine sağlık." dedi.

Dernek Başkanı Hacı Kaya da tüm katılanlara teşekkür etti.

Şenlik, okunan duaların ardından yapılan ikramlarla sona erdi.

Kahramanmaraş, Hıdırellez, Elbistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 06:04 Kaynak: AA
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