Kahramanmaraş'ta Hıfzıssıhha Meclisi yeni kararlar aldı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta Vali Vahdettin Özkan başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı kararlar aldı.

Meclis, 20 yaş altı gebe ve lohusalar ile ebeveynlerinden en az biri eşliğinde bebek veya çocuğun bağlı bulunduğu aile hekimliği birimine gidebilmelerine izin verdi.

Defin ve cenaze namazlarında sosyal mesafenin korunması sağlanacak, maske takılması zorunlu olacak.

Sokağa çıkması kısıtlanan vatandaşların ihtiyaç halinde kendisi gelmeden aile hekimlerine müracaatında gerekli kolaylık sağlanacak.

Görevi gereği evine gidemeyen sağlık personelinin sokağa çıkma yasağı ve zaruri hali bulunan aile fertlerinin ihtiyaçları, vefa destek hizmetleri kapsamında karşılanacak.

1 Ocak 2000 sonrası doğmuş olmakla beraber otizm, ağır mental retardasyon, down sendorumu gibi tanısı konulmuş, "özel gereksinimi" olan çocuk ve gençlerin, ebeveyn veya bakıcıları refakatinde, rahatsızlıklarını kanıtlayıcı rapor ve belgeyi yanında bulundurarak, sokağa çıkmalarına ve il içinde araçla seyahat etmelerine müsaade edilecek.