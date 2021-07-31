Kahramanmaraş'ta Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Küçükçukurlu Mahallesi Meryemçilbeli mezrasında G.K'nın (64) ikametinde kenevir yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
İkamete düzenlenen operasyonda, 34 kök Hint keneviri ele geçirilirken olayla ilgili G.K. hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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