Kahramanmaraş'ta Hırsızlık
40 dakika önce
Kahramanmaraş'ta bir kişi hırsızlık amacıyla girdiği bağ evinden jandarma ekiplerince yakalandı.
Kahramanmaraş
'ta bir kişi hırsızlık amacıyla girdiği bağ evinden jandarma ekiplerince yakalandı. Merkez Dulkadiroğlu
ilçesi Dereli
Mahallesi Karatut Yaylası'ndaki bağ evine bir kişinin girdiğini gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine eve gelen jandarma, A.B'yi (29), hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı.
Hırsızlık suçundan kaydı bulunan zanlı, gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 05:52 Kaynak: AA
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