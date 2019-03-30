Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Hırsızlık

Kahramanmaraş'ta Hırsızlık

40 dakika önce

Kahramanmaraş'ta bir kişi hırsızlık amacıyla girdiği bağ evinden jandarma ekiplerince yakalandı.

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Kahramanmaraş'ta bir kişi hırsızlık amacıyla girdiği bağ evinden jandarma ekiplerince yakalandı.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Dereli Mahallesi Karatut Yaylası'ndaki bağ evine bir kişinin girdiğini gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine eve gelen jandarma, A.B'yi (29), hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı.

Hırsızlık suçundan kaydı bulunan zanlı, gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 05:52 Kaynak: AA

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