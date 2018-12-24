Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Hırsızlık İddiası

Kahramanmaraş'ta Hırsızlık İddiası

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta otomobilleri camlarını kırarak hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 3 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta Hırsızlık İddiası, System.String[]
Kahramanmaraş'ta otomobilleri camlarını kırarak hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Bürosu ekipleri, kentte son bir ayda park halindeki 4 otomobilin camları kırmak suretiyle meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Polis ekipleri, olayın meydana geldiği yerlerde MOBESE ve güvenlik kameralarını ilgili yaptıkları incelemede hırsızlık olayları karıştıkları belirlenen G.B (24), F.K (24), ve M.K'yi (19) gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgularında suçlarını kabul eden 3 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 05:56 Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Güncel
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