Kahramanmaraş'ta Hırsızlık İddiası

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde inşaatlardan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı, tutuklandı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde inşaatlardan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı, tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, inşaatlarda yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.



Polis ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştirdiklerini belirledikleri Ali Z. (29) ve kardeşi Haydar Z'yi (25) gözaltına aldı.



Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 650 kilogram bükülmüş inşaat demiri ve 450 kilogram kalıp demiri ele geçirildi.



Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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