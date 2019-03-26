Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Hırsızlık İddiası

Kahramanmaraş'ta Hırsızlık İddiası

18 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde bir evden cep telefonu çaldığı iddia edilen zanlı, tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta Hırsızlık İddiası, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde bir evden cep telefonu çaldığı iddia edilen zanlı, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çokak Mahallesi'nde ikamet eden A.Y'nin evinden 4 cep telefonu çalınması ile ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, çalışma neticesi olayı S.Y'nin (26) gerçekleştirdiğini belirledi.

Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:55 Kaynak: AA

Andırın, Kahramanmaraş, Güncel
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