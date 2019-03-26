Kahramanmaraş'ta Hırsızlık İddiası
18 dakika önce
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde bir evden cep telefonu çaldığı iddia edilen zanlı, tutuklandı.
Kahramanmaraş
'ın Andırın
ilçesinde bir evden cep telefonu çaldığı iddia edilen zanlı, tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Çokak Mahallesi'nde ikamet eden A.Y'nin evinden 4 cep telefonu çalınması ile ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, çalışma neticesi olayı S.Y'nin (26) gerçekleştirdiğini belirledi.
Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:55 Kaynak: AA
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