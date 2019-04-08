Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Hırsızlık İddiası

Kahramanmaraş'ta Hırsızlık İddiası

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta bir fabrikadan motor çaldıkları iddia edilen iki kişi yakalandı.

Kahramanmaraş'ta Hırsızlık İddiası, System.String[]
Kahramanmaraş'ta bir fabrikadan motor çaldıkları iddia edilen iki kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kavlaklı Organize Sanayi Bölgesi'nde kullanılmayan tarhana üretim fabrikasında hırsızlık olduğu yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.

Ekipler, görgü tanıklarının verdiği bilgi üzerine durdurdukları bir kamyonette, fabrikadan çalındığı iddia edilen 8 motoru ele geçirdi.

Araçtaki F.D. (24) ve A.A. (22) jandarma tarafından gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 09:52 Kaynak: AA

Jandarma, Kahramanmaraş, Güncel
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