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Kahramanmaraş'ta hırsızlık iddiası

1 saat önce

Elbistan ilçesinde tekstil ürünleri satmak için girdikleri evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 kadın tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta hırsızlık iddiası, System.String[]
Elbistan ilçesinde tekstil ürünleri satmak için girdikleri evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 kadın tutuklandı.
Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri 3 kadını durdurup kimlik sordu.
Üzerlerinden kimlik çıkmayan kadınlar, kimlik tespiti için emniyete götürüldü. Şüpheli kadınların kentteki çok sayıda hırsızlık olayıyla ilgili aranan A.B, S.G. ve S.B. olduğu belirlendi.
Şüphelilerin son olarak Kümbet Mahallesi'nde "bohçacı" olarak girdikleri bir evden de hırsızlık yaptıkları tespit edildi.
Zanlılardan A.B'nin 16 ayrı hırsızlık suçundan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile 26 bin lira adli para cezasının bulunduğu belirlendi.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü, Elbistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 05:15 Kaynak: AA
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