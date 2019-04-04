Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Hırsızlık İddiası: 2 Gözaltı

Kahramanmaraş'ta Hırsızlık İddiası: 2 Gözaltı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta enerji ve nakil hatlarından hırsızlık yaptığı belirlenen 2 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Kahramanmaraş'ta Hırsızlık İddiası: 2 Gözaltı, System.String[]
Kahramanmaraş'ta enerji ve nakil hatlarından hırsızlık yaptığı belirlenen 2 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Pazarcık ilçesi Çiğdemtepe Mahallesi'nde Botaş Boru Hattı'nda devriye gezen jandarma ekipleri, şüphelendikleri bir araca 'dur' ikazında bulundu. İkaza karşılık kaçan araç Narlı Mahallesi'nde yakalandı. Araçta yapılan aramada iki adet teknik malzeme ele geçirildi. Araçta bulunan H.A.Ö. isimli ile H.A yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 07:47 Kaynak: İHA

Jandarma, Kahramanmaraş, 3. Sayfa
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