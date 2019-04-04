Kahramanmaraş'ta Hırsızlık İddiası: 2 Gözaltı
1 saat önce
Kahramanmaraş'ta enerji ve nakil hatlarından hırsızlık yaptığı belirlenen 2 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
Kahramanmaraş
'ta enerji ve nakil hatlarından hırsızlık yaptığı belirlenen 2 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Pazarcık
ilçesi Çiğdemtepe Mahallesi'nde Botaş
Boru Hattı'nda devriye gezen jandarma ekipleri, şüphelendikleri bir araca 'dur' ikazında bulundu. İkaza karşılık kaçan araç Narlı
Mahallesi'nde yakalandı. Araçta yapılan aramada iki adet teknik malzeme ele geçirildi. Araçta bulunan H.A.Ö. isimli ile H.A yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma
olayla ilgili soruşturma başlattı. - KAHRAMANMARAŞ
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 07:47 Kaynak: İHA
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