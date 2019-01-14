Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Hırsızlık Operasyonu

Kahramanmaraş'ta Hırsızlık Operasyonu

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 5 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta Hırsızlık Operasyonu, System.String[]
Kahramanmaraş'ta iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 5 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki çelik-metal işi yapan bir iş yerindeki hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayına karıştığını belirledikleri H.Y, E.K, S.Ö, N.G. ve Ş.G'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 06:39 Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Güncel
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