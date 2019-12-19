Kahramanmaraş'ta hırsızlık operasyonunda 10 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta hırsızlık operasyonunda 10 kişi tutuklandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta hırsızlık operasyonunda 10 kişi tutuklandı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta hırsızlık suçundan arananlara yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 11 kişiden 10'u cezaevine gönderildi.

Kahramanmaraş'ta hırsızlık operasyonunda 10 kişi tutuklandı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta hırsızlık suçundan arananlara yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 11 kişiden 10'u cezaevine gönderildi.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçlarından aranan kişilere yönelik eş zamanlı operasyon yaptı.

Ekipler, hırsızlık suçlarından haklarında değişen oranlarda hapis cezaları bulunan 11 kişiyi yakaladı.

Emniyet müdürlüğüne getirilen zanlılardan işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edilen 10'u, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Alparslan E'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adana'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu
Mardin'de 4 teröristin öldürüldüğü operasyonun görüntüleri ortaya çıktı Kontrolden çıkan otomobil öğrencilerin arasına daldı 4 yaralı - Kahramanmaraş'ta biber yeme yarışması

Son Dakika Haberleri
06:30 Malezya Başbakanı Mahathir: "(Kuala Lumpur Zirvesi'ne dair) Biz kimseyi dışlamıyoruz. - Son Dakika
06:28 Berabere biten El Clasico'da sahada futbol, sokakta arbede - Son Dakika
06:28 Hababam sınıfı parıltıyla oyunu sahnelendi - Son Dakika
06:27 Çıkan yangında bir kişi öldü - Son Dakika
06:21 Başkentte bariyerlere çarpan tırın sürücüsü öldü - Son Dakika
00:10 Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
22:15 Yaralandıktan sonra acile kaldırılan işçiye yapılan müdahaleler işe yaramayınca itfaiye çağrıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 06:34:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kahramanmaraş'ta hırsızlık operasyonunda 10 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]