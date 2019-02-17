Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

Kahramanmaraş'ta Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

34 dakika önce

Kahramanmaraş'ta 4 ayrı hırsızlık olayından aranan zanlı bir evin ahırında yakalandı.

Kahramanmaraş'ta Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı, System.String[]
Kahramanmaraş'ta 4 ayrı hırsızlık olayından aranan zanlı bir evin ahırında yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte hırsızlık suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Hüseyin G'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, Hüseyin G'nin kullandığı 46 NE 605 plakalı otomobile "dur" ihtarında bulundu. Şüpheli Hüseyin G. durmayarak kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamacanın ardından otomobili bırakarak kaçan Hüseyin G, bir evin ahırında yakalandı.

Emniyete götürülen şüphelinin hakkında 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve 3 ayrı hırsızlık suçundan arandığı bilgisine ulaşıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 02:02 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Güncel
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