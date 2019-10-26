Kahramanmaraş'ta hırsızlık şüphelisi yakalandı

Kahramanmaraş'ta park halindeki araçlardan hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri il merkezinde farklı tarihlerde hırsızlık olayına karıştığı iddiasıyla S.A'yı (17) gözaltına aldı.
Şüpheli S.A emniyetti işlemleri sırasında Şeh Adi ile Namık Kemal Mahallelerinde meydana gelen otodan hırsızlık olayını itiraf etti.
Ekipler, şüphelinin itirafı doğrultusunda çalınan oto malzemelerini buldu.
Şüpheli S.A'dan, çalınan malzemeleri satın alan kişi de yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevke dilecek.