Kahramanmaraş'ta hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta hırsızlık şüphelisi yakalandı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta iş yerlerinin asma kilidini kırarak hırsızlık yapan şüpheli yakalandı.

Kahramanmaraş'ta hırsızlık şüphelisi yakalandı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta iş yerlerinin asma kilidini kırarak hırsızlık yapan şüpheli yakalandı.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Küçük Sanayi Sitesi'ndeki iki iş yerinin asma kilidini kırarak laptop, 7 bin 500 lira değerinde 150 kilogram sarı metal pirinç ve telefon çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, kamera kayıtları incelemelerinin ardından 34 plakalı aracı takibe aldı. Araçtaki Yaşar T. (21) gözaltına alındı.


Araçta yapılan aramada 1 adet kuru sıkı tabanca bulunurken, çalınan 150 kilogram sarı metal pirinç, cep telefonu ve laptop, şahısla bağlantılı adreslerde ele geçirildi.


Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 01:12 Kaynak: İHA
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