Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Hırsızlık Şüphelisine Suçüstü

Kahramanmaraş'ta Hırsızlık Şüphelisine Suçüstü

1 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'ta hırsızlık için bağ evine giren Ali B. (29), mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Kahramanmaraş'ta Hırsızlık Şüphelisine Suçüstü, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ta hırsızlık için bağ evine giren Ali B. (29), mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Dereli Mahallesi Karatut Yaylası'nda bugün sabah saatlerinde Ali B.'nin bir bağ evine girdiğini gören çevre sakinleri, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, evin kapısının kilidi ile camının kırık olduğunu tespit etti. İçeri giren jandarma ekipleri, Ali B.'yi hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı.

Aynı suçtan kaydı bulunan Ali B., gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü.

- Kahramanmaraş

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 03:27 Kaynak: DHA

Dereli, Jandarma, Kahramanmaraş, Güncel
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