Kahramanmaraş'ta hırsızlık yapan iki kişi tutuklandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta hırsızlık yapan iki kişi tutuklandı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçesinde meydana gelen hırsızlık olayında iki kişi yakalandı.

Kahramanmaraş'ta hırsızlık yapan iki kişi tutuklandı, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçesinde meydana gelen hırsızlık olayında iki kişi yakalandı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Hürriyet Mahallesi'nde bir inşaat firmasına ait ofisten 36 bin liranın çalınması üzerine soruşturma başlattı.

Hırsızlık sonrası kayıplara karışan Burhan B. (25) ve İrfan T. (22) yapılan operasyonla yakalandı.

Yakalanan şüpheliler iş yerinin camını kırarak para çaldıklarını, bir kısmını da harcadıklarını itiraf etti.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hürriyet Mahallesi, Kahramanmaraş, Onikişubat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 08:48 Kaynak: AA
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