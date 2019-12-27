Kahramanmaraş'ta hırsızlık yapan iki kişi yakalandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta hırsızlık yapan iki kişi yakalandı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde park halindeki otomobilden cüzdan çalan 2 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta hırsızlık yapan iki kişi yakalandı, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde park halindeki otomobilden cüzdan çalan 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı Yavuz Selim Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi içerisinde park halindeki 46 ABC 731 plakalı otomobilde bulunan cüzdanın çalınması üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası çalışmaları neticesinde yaşları 18'den küçük olduğu tespit edilen A.E. ve H.H'nin hırsızlık yaptığı belirlendi.

Polis tarafından yakalanan iki çocuk, emniyete götürüldü.

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 05:38 Kaynak: AA
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