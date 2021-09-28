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Kahramanmaraş'ta hırsızlık zanlısı 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta hırsızlık zanlısı 2 kişi tutuklandı

28.09.2021 20:46
Kahramanmaraş'ta hırsızlık zanlısı 2 kişi tutuklandı, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde enerji nakil kablosu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si cezaevine gönderildi.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde enerji nakil kablosu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç ve Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Altaş mahallesinin Bucak mevkisinde devriye görevi sırasında şüphe üzerine park halindeki bir aracı kontrol etti.

Araçta bulunan yaklaşık 35 metre enerji nakil kablosunun çalıntı olduğunu belirleyen ekipler, araçtaki M.A, (24) H.A. (26) ve F.E.K'yi (19) gözaltına aldı.

Şüphelilerin ifadeleri ve telefon kayıtları doğrultusunda ekipler olayla bağlantısı olduğu iddiasıyla O.G, (26) H.A, (25) A.K. (37) Y.G, (19), B.S. (45) ve A.O.D'yi (26) de yakaladı.

Şüphelilerden A.O.D, H.A. ve B.S, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden H.A. ve M.A. tutuklandı, A.K, O.G, F.E.K. ve Y.G. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kahramanmaraş, Jandarma, Enerji, JASAT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta hırsızlık zanlısı 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta hırsızlık zanlısı 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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