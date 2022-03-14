Kahramanmaraş'ta hırsızlık zanlısı 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta hırsızlık zanlısı 2 kişi tutuklandı

14.03.2022 13:35
Kahramanmaraş'ta hırsızlık zanlısı 2 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Kılılı Mahallesi'nde çiftçilerin kablo, boru ve trafolarının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Bölgede önlem alan ekipler, Y.I. (27) ve R.K'yi (29) hırsızlık yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin yanlarında bir miktar kablo ele geçirildi.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Kahramanmaraş, Jandarma, Türkoğlu, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta hırsızlık zanlısı 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


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