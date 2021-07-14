KAHRAMANMARAŞ - Hırsızlıktan aranan şüpheli metruk binada yakalandı - Son Dakika

Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen ve yapılan parmak izi incelemesinde şüpheli Ali. D'nin ( 41) hırsızlık suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Bu kapsamda mahalle aralarında boş ve terk edilmiş evlerde arama yapan ekipler, Yusuflar Mahallesi'nde şüphelendikleri kişiyi yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü 'ne bağlı ekiplerin suç ve suçla mücadelesi sürüyor.

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