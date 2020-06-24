Kahramanmaraş'ta hortum korkuttu - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta hortum korkuttu

Kahramanmaraş'ta hortum korkuttu Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde ortaya çıkan hortum korkulu anlar yaşattı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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