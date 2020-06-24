Kahramanmaraş'ta hortum korkuttu - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta hortum korkuttu
Kahramanmaraş'ta hortum korkuttu Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde ortaya çıkan hortum korkulu anlar yaşattı.
Kahramanmaraş'ta hortum korkuttu
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde ortaya çıkan hortum korkulu anlar yaşattı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Gavur Gölü mevkisinde güneşli havada aniden oluşan hortum çevrede bulunanlara korku dolu anlar yaşattı. Hortum vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 04:10 Kaynak: İHA
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