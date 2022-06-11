Kahramanmaraş'ta hurda deposundaki patlamada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta hurda deposundaki patlamada 1 kişi yaralandı

11.06.2022 15:48
Kahramanmaraş'ta hurda deposundaki patlamada 1 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Onişubat ilçesinde hurda deposunda meydana gelen patlamada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ın Onişubat ilçesinde hurda deposunda meydana gelen patlamada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Pirireis Mahallesi'nde bir hurda deposunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, AFAD ve doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi.

Patlamada yaralanan M.K, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kahramanmaraş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekiplerince depoda kimyasal ölçüm yapıldı.

Ölçümde tehlikeli bir durum ve herhangi olumsuz bulguya rastlanmadığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Kahramanmaraş, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta hurda deposundaki patlamada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta hurda deposundaki patlamada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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