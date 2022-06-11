Ölçümde tehlikeli bir durum ve herhangi olumsuz bulguya rastlanmadığı öğrenildi.

Pirireis Mahallesi'nde bir hurda deposunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta hurda deposundaki patlamada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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