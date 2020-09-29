Kahramanmaraş'ta Hurman Çayı'na düşen kişi öldü - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde çaya düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Dokuztay Mahallesi'nde bahçesine su taşımak isteyen Cuma Barutçu (74), Hurman Çayı kenarında dengesini kaybederek düştü.
Barutçu'nun eve dönmemesi üzerine arama yapan yakınları, yaşlı adamı çayda hareketsiz halde buldu.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Hayatını kaybettiği belirlenen Barutçu'nun cenazesi, Afşin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 12:53 - Kaynak: AA
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