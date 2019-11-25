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Kahramanmaraş'ta husumetlisini silahla yaraladı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde karşılaştığı husumetlisini silahla yaralayan kişi polis ekiplerince yakalandı.

Kahramanmaraş'ta husumetlisini silahla yaraladı, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde karşılaştığı husumetlisini silahla yaralayan kişi polis ekiplerince yakalandı.

İlçeye bağlı Yavuz Selim Mahallesindeki kapalı pazar yerinde, aralarında husumet olduğu öğrenilen Mustafa B, Sefa K. ve bir arkadaşı karşılaştı. Burada çıkan tartışmanın ardından Sefa K. ve arkadaşı, Mustafa B'yi bacağından vurarak olay yerinden kaçtı.

Yaralanan Mustafa B. kentteki özel bir hastanede tedavi altına alınırken, olayı gerçekleştiren şahıslardan Sefa K., Trabzon Bulvarı üzerinde seyir halindeyken polis tarafından yakalandı. Şahsın yakalandığı araç içerisinde, olayın gerçekleştirildiği silah da bulundu.

Ekipler, henüz ismi öğrenilemeyen firari şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Selim, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:38 Kaynak: AA
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