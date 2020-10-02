Kahramanmaraş'ta huzur toplantısı yapıldı - Son Dakika

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından huzur toplantısı düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şeyh Adil Mahallesi Muhtarlığı'nda gerçekleştirilen toplantıya İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ile mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Cebeloğlu, toplantıda, emniyet çalışmaları hakkında bilgi vererek vatandaşların istek ve sıkıntılarını yerinde dinlediklerini belirtti.

Şehrin güvenliği için hep birlikte hareket etmenin önemli olduğunu aktaran Cebeloğlu, polisin 24 saat görev başında olduğunu ve her zaman kendilerine ulaşabileceğini kaydetti.

Genel güvenlik konularının görüşüldüğü toplantıda daha sonra vatandaşların ve muhtarların istekleri dinlendi.