Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Huzur Uygulaması

Kahramanmaraş'ta Huzur Uygulaması

8 saat önce

Kahramanmaraş'ta düzenlenen Huzur Uygulaması'nda değişik suçlardan aranan 10 kişi yakalandı.

Kahramanmaraş'ta Huzur Uygulaması, System.String[]
Kahramanmaraş'ta düzenlenen Huzur Uygulaması'nda değişik suçlardan aranan 10 kişi yakalandı.

İl geneli polis sorumluluk bölgesinde yapılan huzur operasyonuna, 80 polis ekibi ve 464 personel katıldı.

Operasyonlarda, 292 umuma açık yer ve çevresi kontrol edildi, 3 bin 686 kişi sorgulandı.

747 aracın kontrol edildiği uygulamalarda 28 araca değişik ihlallerden 38 bin 286 lira ceza tatbik edildi. 1 hacizli yakalamalı araç ele geçirildi, 4 araç trafikten men edildi.

Çevreye rahatsızlık veren 1 ?ahsa Kabahatler Kanuna göre 235 lira idari para cezası tatbik edildi.

Yapılan kontrollerde 1 av tüfeği ve 2 kartuş, 8 maksat dışı bıçak ele geçirildi.

Hırsızlık, uyuşturucu, dolandırıcılık, yaralama, görevi yaptırmamak için direnme, hırsızlık malı satınalma, kumar oynanması için yer temini sağlama, güveni kötüye kullama gibi suçlardan aranan 10 kişi yakalandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 09:43 Kaynak: AA

Polis, Kahramanmaraş, Huzur, Güncel
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