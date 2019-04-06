Kahramanmaraş'ta Huzur Uygulaması
1 saat önce
Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerince yapılan huzur uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 87 kişi yakalandı, 7 düzensiz göçmene işlem yapıldı.
Kahramanmaraş
'ta jandarma ekiplerince yapılan huzur uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 87 kişi yakalandı, 7 düzensiz göçmene işlem yapıldı.
İl Jandarma
Komutanlığına bağlı 750 personelin katılımıyla 11 ilçede eş zamanlı gerçekleştirilen uygulamada 22 bin 587 kişi sorgulandı, farklı suçlardan aranan 68 kişi yakalandı.
Yaklaşık 200 gram uyuşturucu ve sentetik maddenin de ele geçirildiği uygulamada, 19 kişi gözaltına alındı.
Uygulama sırasında yasak dönemde kaçak avlandığı tespit edilen 712 kilogram balık ve 600 kilogram menşei belli olmayan pul biber ile kaçak olarak kesilen 3 metreküp odun da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
7 düzensiz göçmene işlem yapılan uygulama kapsamında 38 araç trafikten men edildi, 44 sürücüye 19 bin 153 lira cezai işlem uygulandı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:16 Kaynak: AA
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