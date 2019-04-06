Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta 'Huzur Uygulaması': 87 Gözaltı

Kahramanmaraş'ta 'Huzur Uygulaması': 87 Gözaltı

58 dakika önce

KAHRAMANMARAŞ'ta düzenlenen 'huzur uygulaması'nda, çeşitli suçlardan aranan 68 şüpheli ile üzerinde uyuşturucu maddeyle yakalanan 19 kişi olmak üzere toplam 87 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta 'Huzur Uygulaması': 87 Gözaltı, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ta düzenlenen 'huzur uygulaması'nda, çeşitli suçlardan aranan 68 şüpheli ile üzerinde uyuşturucu maddeyle yakalanan 19 kişi olmak üzere toplam 87 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde saat 00.00-18.00 saatleri arasında huzur uygulaması yaptı. Uygulamada park, kafe, gibi umu açık yerler denetlendi. Şehrin belirli yerlerinde de kontrol noktaları oluşturan ekipler, buralarda durdurdukları araçları ve içerisindekilerin üstlerini aradı.

22 BİN 587 KİŞİNİN SORGUSU YAPILDI

750 personelin katılımıyla gerçekleşen huzur uygulamasında 22 bin 587 kişinin GBT sorgusu yapıldı. Bunlardan 68'inin hırsızlık, dolandırıcılık gibi çeşitli suçlardan arandığı belirlenerek gözaltına alındı. Huzur uygulamasında çeşitli miktarla esrar, metamfetamin ve bonzai ele geçirilirken, uyuşturucu madde ile yakalanan 19 kişi de gözaltına alındı.

Ekipler, uyuşturucunun dışında kaçak avlanan 712 kilo balık, 600 kilo pul biberi, kaçak kesilmiş 3 metreküp ağaç ele geçirdi. 7 mülteciye de işlem yapan ve 38 aracı trafikten men eden ekipler, 44 sürücüye de 19 bin 153 TL ceza kesti.

- Kahramanmaraş

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 07:57 Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Huzur, Güncel
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