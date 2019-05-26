Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta "Huzur ve Güven" uygulaması

Kahramanmaraş'ta "Huzur ve Güven" uygulaması

4 saat önce

Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerince il genelinde yapılan uygulamada çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalandı.

Kahramanmaraş'ta
Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerince il genelinde yapılan uygulamada çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalandı.
Kahramanmaraş Jandarma Komutanlığı ekipleri, 447 personelin katılımıyla il genelinde "Huzur ve Güven" uygulaması yaptı.
6 bin 796 kişinin sorgusunun yapıldığı uygulamada, 28 kişiye çeşitli suçlardan 9 bin 803 lira idari para cezası uygulandı.
Umuma açık 126 yerin de kontrol edildiği uygulama kapsamında çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalandı.
Yakalanan şüpheliler işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 02:42 Kaynak: AA
Huzur, Jandarma, Kahramanmaraş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanatçılarla Bir Araya Geldi: Opera Binasını 2021'de Bitireceğiz Lahmacun Sırasında İki Grup Birbirine Girdi! Yaralılar Var CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi'nin İftarına Katıldı MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Partisine HDP Talimatı: Bu Algıyı Kırın

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.5.2019 06:42:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta "Huzur ve Güven" uygulaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]