Kahramanmaraş'ta huzurevi sakinleri Anneler Günü'nü kutladı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta huzurevi sakinleri Anneler Günü'nü kutladı

08.05.2022 16:09
Kahramanmaraş'ta huzurevi sakinleri Anneler Günü'nü kutladı

Kahramanmaraş'ta huzurevi sakinleri için Anneler Günü etkinliği düzenlendi.

Kahramanmaraş'ta huzurevi sakinleri için Anneler Günü etkinliği düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Kahramanmaraş Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, 77 yaşına giren Anşa Kolukırık'ın doğum günü pastasının kesilmesiyle başladı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerince verilen konserle devam eden etkinlikte, kent protokolünün eşleri huzurevi sakinlerini yalnız bırakmadı.

Öğrencilerin söyledikleri şarkılarla gönüllerince eğlenen huzurevi sakinleri, zaman zaman türkülere eşlik edip halay çekti.

Huzurevi sakinlerinden 67 yaşındaki Şükran Taze, AA muhabirine, anneliğin çok kutsal bir mertebe olduğunu belirterek, bütün annelerin gününü kutladı.

İnsanların anne, babasını mutlu etmek için gösterdiği çabanın önemine işaret eden Taze, etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Yaklaşık 4 yıldır huzurevinde kalan 70 yaşındaki Hazine Can da etkinlik dolayısıyla mutlu olduklarını söyledi

Etkinliğe, Vali Ömer Faruk Coşkun'un eşi Sevilay Coşkun, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı'nın eşi Ebru Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan'ın eşi Belma Özdurhan, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu'nun eşi Nurdan Cebeloğlu ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya'nın eşi Öznur Kaya ve ilgililer katıldı.

Kahramanmaraş'ta huzurevi sakinleri Anneler Günü'nü kutladı
Kahramanmaraş'ta huzurevi sakinleri Anneler Günü'nü kutladı
Kahramanmaraş'ta huzurevi sakinleri Anneler Günü'nü kutladı
Kahramanmaraş'ta huzurevi sakinleri Anneler Günü'nü kutladı
Kahramanmaraş'ta huzurevi sakinleri Anneler Günü'nü kutladı

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Rehabilitasyon Merkezi, Kahramanmaraş, Anneler Günü, Huzurevi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta huzurevi sakinleri Anneler Günü'nü kutladı - Son Dakika


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