Kahramanmaraş'ta 'Huzurlu sokaklar' uygulaması - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Huzurlu sokaklar' uygulaması yapıldı. Dron destekli uygulamada çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün bu yıl hayata geçirdiği ve bir mahallede gerçekleştirilen 'Huzurlu sokaklar' uygulamasının 4'üncüsü Fevzipaşa Mahallesi'nde yapıldı. Mahallenin tüm giriş ve çıkışlarının tutulduğu uygulamada, park ve bahçeler ile metruk binalar polisler tarafından didik didik kontrol edildi.İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu'nun da katıldığı dron destekli uygulamada 965 kişinin kimlik sorgusu yapılırken, suç kaydı olanlar incelemeye alındı. Çeşitli suçlardan aranan 5 kişinin yakalandığı uygulamada 2 kişiye maske takma kuralına, 4 kişiye de sosyal mesafe kuralına uymamaktan idari para cezası kesildi. Uygulamada ayrıca; trafik kurallarını uymayan 8 sürücüye 12 bin 21 lira trafik cezası yazıldı.

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