Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta İha Uçuşları 2 Gün Yasak

Kahramanmaraş'ta İha Uçuşları 2 Gün Yasak

1 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayip Erdoğan'ın cumartesi günü ziyaret edeceği Kahramanmaraş'ta insansız hava araçlarının (İHA) uçuşu, valilik tarafından 2 gün süreyle yasaklandı.

Kahramanmaraş'ta İha Uçuşları 2 Gün Yasak, System.String[]
CUMHURBAŞKANI Recep Tayip Erdoğan'ın cumartesi günü ziyaret edeceği Kahramanmaraş'ta insansız hava araçlarının (İHA) uçuşu, valilik tarafından 2 gün süreyle yasaklandı. Kahramanmaraş Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"21 Şubat 2019 tarih ve 30749534-93535/2019/05 sayılı valilik oluru ile kamu düzeni, genel güvenlik ve asayişin sağlanması maksadıyla 22 Şubat 2019 günü saat 08.00'den 23.02.2019 günü saat 23.59'a kadar Kahramanmaraş İl Geneli Mülki İdare sınırları içerisinde her ne amaçla olursa olsun, her çeşit insansız hava aracının uçurulması yasaklanmıştır." - Kahramanmaraş

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 05:08 Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı, Kahramanmaraş, Güncel
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