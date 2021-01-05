Kahramanmaraş'ta ihtiyaç sahibi 400 öğrenciye tablet hediye edildi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta ihtiyaç sahibi 400 öğrenciye tablet hediye edildi

05.01.2021 14:47
Kahramanmaraş'ta ihtiyaç sahibi 400 öğrenciye tablet hediye edildi, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde ihtiyaç sahibi 400 öğrenciye tablet dağıtıldı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde ihtiyaç sahibi 400 öğrenciye tablet dağıtıldı.

Vali Hilmi Tolun Ortaokulu'nda düzenlenen programda, Onikişubat Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında 400 öğrenciye tablet dağıtılması amacıyla protokol imzalandı.

Kaymakam Serkan Keçeli, burada yaptığı konuşmada, en kıymetli yatırımın insana yapılan olduğunu söyledi.

Uzaktan eğitimin göründüğü kadar kolay olmadığını, aksine okullardakinden daha fazla gayret sarf edildiğini anlatan Keçeli, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimize önceden bizzat okulda dokunarak eğitim veriyorken, şimdi zamanın ve ortamın şartları, pandemi bize uzaktan eğitim denen bir gerçeği ortaya çıkarttı. Bu süreçte fedakarca görev yapan öğretmen arkadaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bazı öğretmen arkadaşlarımız ev ev dolaşarak ödev kağıtlarını veriyor ve onları topluyor. Eğitim ne öğrenciye ne de veliye tek başına bırakılamayacak kadar önemli bir olay. Belediyemiz de sağ olsun bu konuda en büyük destekçilerimizden bir tanesi. Geçmişte olduğu gibi bugün de geleceğe yapılan çok güzel yatırımları var. 400 öğrencimizin uzaktan eğitimdeki en büyük sorunu olan tablet ihtiyacını belediyemizin destekleriyle gidermiş oluyoruz."

Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ise öğrencilerin EBA platformundan canlı yayınlanan derslerden daha iyi faydalanmaları amacıyla çalışma başlattıklarını ve 400 öğrenciye tablet desteği sağladıklarını anlattı.

Mahçiçek, tabletlerin çocukların derslerinde başarılı olmalarına katkıda bulunması temennisinde bulundu.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal da yaşanan süreçte tablet ihtiyacı olan öğrencilere verilen desteğin sevindirici olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından tabletler, okul bahçesinde öğrencilere hediye edildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Protokol, Tablet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta ihtiyaç sahibi 400 öğrenciye tablet hediye edildi - Son Dakika


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