Kahramanmaraş'ta ihtiyaç sahibi öğrencilere ayakkabı ve mont yardımı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta Gazi Ortaokulu'nda öğrenim gören 40 öğrenciye, hayırseverlerin yardımıyla ayakkabı ve mont yardımı yapıldı.

Hayır sahibi vatandaşların çalışmalarıyla toplanan yardımlar, Kahramanmaraş Kunduracılar Odası Başkanı Ali Köfte ve programı organize eden Abdülkadir Gülmez tarafından öğrencilere teslim edildi.

Yardım kampanyasına ayakkabıcı esnafıyla birlikte destek verdiklerini belirten Ali Köfte, "Gazi Ortaokulu Müdürümüzün talebi üzerine ihtiyaç sahibi çocuklarımıza 40 çift ayakkabı temin ettik. Bu soğuk günlerde çocuklarımızın ayaklarının üşümesine gönlümüz razı olmazdı. İnşallah ihtiyaç olduğunda gücümüz nispetinde her zaman öğrencilerimizin yanında olacağız." dedi.

Abdülkadir Gülmez ise kampanyaya destek veren herkese teşekkür etti.

Bu soğuk kış gününde çocukların ayaklarını ısıtma adına Gazi Ortaokulu'nda bir çalışmada bulunduklarını anlatan Gülmez, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kış mevsiminde yavrularımızın ayaklarını ısıttılar, Rabbim de onların yüreklerini ısıtsın inşallah." diye konuştu.