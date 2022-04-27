Kahramanmaraş'ta ikamet yangını korkuttu - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta ikamet yangını korkuttu

27.04.2022 09:32

Kahramanmaraş'ta bir ikamette çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu.

Kahramanmaraş'ta bir ikamette çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu.

Yangın, Onikişubat İlçesi Akçakoyunlu Mahallesi'ndeki müstakil bir ikamette çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında alevler gökyüzünü kaplarken ekiplerin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Yangında can kaybı yaşanmazken, maddi hasar oluştu.

Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

(Halil Ulubey - Mustafa Kılınç-İHA)

Kahramanmaraş'ta ikamet yangını korkuttu
Kahramanmaraş'ta ikamet yangını korkuttu
Kahramanmaraş'ta ikamet yangını korkuttu
Kahramanmaraş'ta ikamet yangını korkuttu

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Kahramanmaraş, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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