KAHRAMANMARAŞ - İki aile arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı - Son Dakika
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KAHRAMANMARAŞ - İki aile arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı

09.06.2022 17:41

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, iki aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada bir kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, iki aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada bir kişi yaralandı.

Duraklı Mahallesi Abdal Halil Ağa Caddesi'nde karşılaşan, önceden husumetli oldukları öğrenilen iki ailenin fertleri tartışmaya başladı.

Tartışmanın taşlı ve sopalı kavgaya dönüşmesi üzerine, çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri taraflara müdahale etti.

Polisin müdahalesiyle tarafların dağıldığı kavgada, yaralanan bir kişi Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılırken, olayla ilgili 5 şüpheli de gözaltına alındı.

KAHRAMANMARAŞ - İki aile arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı
KAHRAMANMARAŞ - İki aile arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı
KAHRAMANMARAŞ - İki aile arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı
KAHRAMANMARAŞ - İki aile arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı
KAHRAMANMARAŞ - İki aile arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı
KAHRAMANMARAŞ - İki aile arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı
KAHRAMANMARAŞ - İki aile arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ - İki aile arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: KAHRAMANMARAŞ - İki aile arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı - Son Dakika
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