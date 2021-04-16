Kahramanmaraş'ta iki aile arasında kavgada 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Ertuğrul Gazi Mahallesi Çağrı Bey Caddesi'ndeki bir apartmanda iki aile arasında alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine bıçak ve sopalarla saldırdı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kavgada yaralanan 4 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Olayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA
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